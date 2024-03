Banda Ópera-Buffa faz show "Bye Bye Verão" no Barra nesta sexta | A TARDE

A banda Ópera-Buffa, um movimento musical que une experimentação, tecnologia e diversão, faz o show "Bye Bye Verão" nesta sexta-feira, 1º, às 19h, no Terraço do Barra, espaço a céu aberto localizado no Shopping Barra.

Composto pelos músicos Jonga Cunha, Rafa Chaves e Catatau, a banda promete se despedir do verão com sua proposta sonora e percussiva que ressoa com a alegria e diversidade da Bahia.

O evento será uma fusão de música ao vivo e participações especiais remotas, utilizando recursos de áudio-vídeo para conectar o público a artistas convidados. Enquanto a banda estará no palco, os artistas convidados interagirão através de um telão de LED.

A Ópera-Buffa é uma expressão contemporânea que nasceu na Itália do século XVIII e ganhou nova vida nas terras baianas. "A proposta do Ópera-Buffa é proporcionar entretenimento de qualidade, que transcenda a barreira física e encante os espectadores com a magia da música e da inovação", afirma Jonga Cunha.

SERVIÇO

"BYE BYE VERÃO": SHOW ESPECIAL DA ÓPERA-BUFFA

DATA: 1 de março, sexta-feira

HGORA: TERRAÇO DO BARRA

ENDEREÇO: Shopping Barra - Av. Centenário 2992

Aberto ao público