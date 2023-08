Banda Restart anuncia turnê de despedida com show em Salvador

A banda Restart, famosa nos anos 2010 por suas calças coloridas e sucesso entre os adolescentes, anunciou sua volta com uma turnê de despedida intitulada "Pra Você Lembrar".

Após um hiato de oito anos, os membros Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba iniciarão a turnê em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 7 de outubro, com vendas de ingressos iniciando nesta sexta-feira, 4.

O grupo ainda passará por várias cidades brasileiras, como Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre ainda em 2023, e Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife no próximo ano.

Thomas compartilhou a notícia do retorno nas redes sociais com a frase: "Estamos de volta, apertamos o restart."

Pe Lanza compartilhou um vídeo onde os integrantes do grupo se reencontram com as famosas calças coloridas e divulgou um site com uma contagem regressiva.