Banda The Callling fará show em Salvador em abril | A TARDE

A banda de rock The Calling fará show em Salvador, na Bahia, no dia 30 de abril. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch. Não há informações do local em que a apresentação acontecerá.

A nova turnê engloba 12 apresentações, entre os meses de abril e maio deste ano. Os shows acontecerão nas cidades de São Paulo, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Recife, Manaus, Teresina, Belém e Fortaleza.

Álbum de 2000

Os shows da banda norte-americana têm como objetivo a celebração de 20 anos do álbum “Camino Palmero”, lançado em 2001. O disco foi certificado com disco de platina pelos mais de 125 mil exemplares vendidos, de acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD).