Batalha de Rap e MCs acontece em Salvador neste domingo

- Foto: Divulgação

O bairro do Uruguai, em Salvador, será palco de uma batalha de Rap e MCs de diversos bairros da cidade. O evento, promovido pelo projeto 'Sons Periféricos', será realizado no Espaço Cultural Alagados, com entrada gratuita, às 13h.

Participarão das batalhas, apresentadas pelo rapper e produtor cultural Ítalo Vestígio, os MCs Aquila, Azeh, Bills, Choi, DH7, Gon, Hunter, Jaz, Kiel, Lucca, Monarka, Negrão CSI, Ogum, Perzzeuz, Pitbull e Slah, selecionados através de seletivas que aconteceram em parceria com oito batalhas tradicionais em diversos bairros de Salvador, como Liberdade, Suburbana, Cabula, Lapa, Boca do Rio, Valéria e Cajazeiras, no mês de junho.

O evento também contará com pocket show de Beactresss, Wendell L.R.D e VenuZ Lee, entre outros. Durante a disputa, os MCs participarão de um duelo e mostrarão suas habilidades musicais e de improvisação. Os jurados vão avaliar requisitos como performance, rimas e flow (a fluência e o ritmo dos versos).

Será avaliado também o impacto da apresentação com o público para definir qual dos dois levou a melhor no duelo. O campeão do evento receberá prêmio em dinheiro e troféu.

Produtor do Instituto Talentos de Bairros, Adailton Ackley afirma que artistas jovens, principalmente os do Rap, seguem sendo marginalizados e fazem suas artes muitas vezes em praças, ônibus e estações. "Realizar um evento como este é mostrar para estes jovens que eles estão sendo ouvidos, que sua arte tem valor e são importantes e que eles são artistas para a sua comunidade".