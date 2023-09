Bell Marques comanda carnaval fora de época no sul da Bahia

O Transamerica Resort Comandatuba, em Una, realiza, de 28 de setembro a 1º de outubro, mais uma edição do Oitava, evento de carnaval fora de época. Bell Marques, Durval Lelys e Alexandre Peixe são as principais atrações.

Para os moradores da Bahia, o pacote 3 noites + festas (sem aéreo) fica a partir de 10x R$ 739,00 por pessoa. A festa conta com programação diversa que também inclui interação com a natureza.

Nos demais estados do país, é possível reservar pacotes (segundo lote) com hospedagem all inclusive e aéreo com saídas de Viracopos (10x R$1.020) e Brasília (10x R$939). No entanto, as saídas de São Paulo já estão esgotadas.

A previsão dos organizadores é dobrar o número de participantes em relação à última edição, quando 400 pessoas desembarcaram na ilha. Além dos shows, os hóspedes podem aproveitar festas pool party durante o dia, além de mais de 100 opções de lazer e esportivas que o resort oferece.