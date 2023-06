Beyoncé faz 'chá revelação' para fã grávida em show na Alemanha

Em turnê por países da Europa e da América do Norte com shows lotados, Beyoncé protagonizou um momento inusitado durante uma apresentação na quinta-feira, 15, na cidade de Colônia, na Alemanha.

Em um momento do show, a artista avistou uma fã grávida na primeira fila que segurava um cartaz com um pedido especial: "Rainha B, por favor, faça a minha revelação!". A fã levou um envelope lacrado com as informações sobre o sexo do bebê.

Beyoncé atendeu o pedido e pediu que um dos dançarinos pegasse a carta da fã. O momento viralizou nas redes sociais. Confira o vídeo:

null Reprodução | Redes Sociais

Após abrir o envelope no palco, Beyoncé anunciou que o bebê será uma menina. Ela parabenizou a futura mamãe e pediu para que o público também vibrasse com a revelação.