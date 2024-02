Beyoncé revela doença crônica e fala sobre sua relação com o cabelo | A TARDE

A cantora Beyoncé revelou ter psoríase no couro cabeludo. Em entrevista à revista “Essence”, publicada no site no domingo, 18, a artista afirmou ainda ter “muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo”.

>>> Beyoncé anuncia álbum para o dia do aniversário de Salvador

A psoríase é uma doença comum, crônica e não contagiosa, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Trata-se de uma doença autoinflamatória que causa o aparecimento de lesões avermelhadas que descamam na pele.



“A relação que temos com o nosso cabelo é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no meu couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim”, disse a cantora que está lançando uma linha de cuidados para cabelos.



Na ocasião, Beyoncé também falou sobre o corte bem curtinho, no estilo pixie, que fez em 2013. “Lembro do dia em que decidi cortar todo o meu cabelo”. Eu não tinha um estilo específico em mente. Não foi uma escolha estética, mas foi uma grande transformação emocional e metamorfose pela qual eu estava passando.”



De acordo com a diva do pop, cortar o cabelo “foi uma rebelião contra ser essa mulher que a sociedade pensa que eu deveria ser”.



Um ano antes do corte, Beyoncé tinha dado à luz sua primeira filha, Blue Ivy. “Eu era uma mãe novata, e algo sobre a libertação de me tornar mãe me fez querer simplesmente me livrar de tudo isso. Foi uma representação física de mim abandonando as expectativas colocadas sobre mim. Eu só queria isso”, completou.