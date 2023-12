Beyoncé surpreende fãs e lança música inédita; ouça | A TARDE

A cantora Beyoncé pegou os fãs de surpresa na madrugada desta sexta-feira, 1°, ao lançar nas plataformas digitais, sem nenhum tipo de divulgação, a música “My House”, que toca nos créditos finais do documentário “Renaissance: A Film By Beyoncé”, o qual mostra um pouco dos bastidores da turnê mais recente da diva pop.

A nova faixa foi produzida por The-Dream, com quem a artista já trabalhou diversas vezes durante a carreira, inclusive no último álbum “Renaissance”. Além dele, a música leva o nome do brasileiro Matheus Braz como engenheiro de produção assistente da faixa.

Ouça a música:

“Renaissance: A Film By Beyoncé” foi lançado hoje, nos Estados Unidos, e contou com uma première - e um after party - na noite de ontem. No Brasil, o documentário só será lançado no dia 21 de dezembro.