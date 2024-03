Beyoncé vai ganhar homenagem no Farol da Barra; saiba detalhes | A TARDE

Empolgados com o novo lançamento da diva do pop Beyoncé, “Texas Hold 'Em”, que está em primeiro lugar no Top 100 da Billboard, fãs soteropolitanos da cantora organizam um flashmob, intitulado de “flashmoBey” em referência ao nome da estrela global, com cerca de 100 participantes (são 120 vagas no total) usando trajes country, no dia 10 de março, às 15h, no Farol da Barra.

“Este evento promete ser uma manifestação única de amor e admiração pela artista”, disse Vitor Santos, da Black Models Academy, um projeto social voltado à juventude negra de Salvador, que organiza o evento em parceria e colaboração com o BeyHive Bahia e o Club Renaissance Bahia, ambos grupos de fã-clubes dedicados a Beyoncé.

O destaque do encontro será a gravação de um audiovisual. “Uma emocionante curiosidade é que Beyoncé lançará o tão esperado Ato 2 no dia do aniversário de Salvador, em 29 de março. Este gesto simbólico conecta a homenagem local a ela com a significativa data para a cidade”, ressaltou Vitor.

Ouça Texas Hold 'Em:

Beyoncé na Bahia

Há poucos meses, em dezembro de 2023, Beyoncé apareceu de surpresa na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, durante o evento de lançamento do documentário “Renaissance: A Film by Beyoncé”. Ela arcou com todos os custos do evento e viagem, além de ter enviado profissionais da sua equipe dias antes da festa para conhecerem projetos e empreendedores brasileiros.



Toda a movimentação da cantora estadunidense deixou os admiradores dela impressionados, já que poucos são os artistas de proporção mundial que visitam estados do Nordeste quando passam pelo país, muito menos investido do próprio dinheiro para isso.