Vem aí? Outdoor de Beyoncé em Salvador chama atenção de fãs | A TARDE

Após o “Renaissance”, a nova era da cantora Beyoncé deve ser focada no country, gênero que surgiu nos Estados Unidos e é dominado por artistas brancos - apesar de ter sua origem diretamente ligada aos negros. No entanto, isso pode mudar, principalmente depois do lançamento de “Texas Hold ‘Em”, música que integra o novo projeto da texana que, inclusive, conta com divulgação em Salvador.

Quem passar pela Avenida Reitor Miguel Calmon, na capital baiana, vai se deparar com um outdoor de divulgação da nova canção da artista lançada no último dia 11. A novidade chamou a atenção dos fãs, os quais já estão especulando nas redes sociais outra passagem da diva pop pelo Brasil, depois da sua rápida visita a Salvador em 21 de dezembro de 2023.

Veja:

Em uma publicação no Instagram na manhã desta terça-feira, 27, a Prefeitura de Salvador fez mistério. “Bom dia, Salvador! Estão deixando a estági sonhar… Será que vem aí? THIS AIN’T TEXAS! Isso é Salvador! Divulgação da nova música da Beyoncé em Salvador!”, escreveu.



Além de “Texas Hold ‘Em”, Beyoncé também lançou “16 Carriages”, que também faz parte do próximo disco da cantora, que será lançado no dia 29 de março. Esse será o “Act 2” da artista. O álbum “Renaissance” foi “Act 1”.

Veja:

A divulgação também foi feita em outros lugares no mundo, incluindo México, Canadá e nos EUA, na Times Square, em Nova Iorque.



História sendo feita

“Texas Hold 'Em” de Beyoncé liderou a parada Hot 100 da Billboard, marcando a nona vez da cantora no topo da parada como artista solo e a 13ª no total, incluindo suas músicas com Destiny's Child.



A nova música destronou “Lovin On Me” de Jack Harlow, que passou grande parte de 2024 no número um - exceto por “Rockin' Around the Christmas Tree” de Brenda Lee no início do ano novo e pelas estreias de Ariana “Yes, And” de Grande e “Hiss” de Megan Thee Stallion.

“Texas Hold 'Em” obteve 29 milhões de streams, 29.000 vendas e 16 milhões de impressões de rádio, de acordo com a Luminate.

Beyoncé liderou pela última vez o Hot 100 em 2022 com o single dance-pop renascentista “Break My Soul”. “Texas Hold 'Em”, junto com “16 Carriages”, representa a incursão mais profunda da cantora na música country ao longo de sua carreira de décadas.

Na semana passada, Beyoncé se tornou a primeira mulher negra na história da música moderna a liderar a parada Hot Country Songs da Billboard, e “Texas Hold 'Em” permanece no topo da parada esta semana. A canção também marcou a estreia da cantora no Country Airplay Chart , que acompanha a execução nas rádios. A partir desta semana, a música subiu 20 posições, para 34, pela Billboard.