Biergarten retoma clima junino no Trapiche Barnabé

No próximo dia 24, a partir das 15h, acontece a Ressaca do Arraiá do Bier. Quem anima o evento são as bandas Estakazero, Flor Serena, Trio Anarriê e Forrosound, que comandam o arrasta-pé no Trapiche Barnabé, no Comércio.

O espaço vai ser transofrmado em uma vila junina, com barracas de brincadeiras e jogos, comidas típicas e muito mais. Os ingressos custam R$ 80 e estão à venda no Sympla.