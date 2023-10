Britney Spears diz ter abortado filho com Justin Timberlake | A TARDE

Britney Spears disse que fez um aborto durante seu namoro com Justin Timberlak em sua biografia que será lançada no próximo dia 24 de outubro, A Mulher em Mim. A Princesa do Pop afirmou que a gravidez foi uma surpresa, mas não uma tragédia.

Apesar de amar muito Timberlake, segundo ela e pensar em construir uma família, o artista não estava feliz com a gravidez e não queria ser pai. Ela disse que concordou em não ter o bebê, segundo a revista Quem.

Os dois começaram a namorar em 1999, quando eram adolescentes, mas se separaram em 2002. Na época, em entrevista à Barbara Walters, Timberlake deu a entender que Britney havia o traído, o que a cantora não confirmou, nem negou na época.

Fontes disseram ao Page Six que Timberlake estava “preocupado” com o que Spears iria compartilhar sobre seu relacionamento. Hoje, a cantora divide a guarda dos filhos Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17, com seu ex-marido, Kevin Federline, atualmente se divorciando de Sam Asghari. Timberlake, por sua vez, é casado com Jessica Biel, com quem teve Sila, de 8 anos, e Phineas, de 3.