Bruna Karla e mais: veja as atrações gratuitas do Canta Bahia 2024

Show de Bruna Karla é no sábado - Foto: Divulgação

Um dos maiores eventos de música gospel do Brasil, o Canta Bahia, será realizado nos próximos dias 5 e 6 de julho (sexta e sábado), no Parque de Exposições de Salvador, com entrada gratuita.

Na sexta-feira, 5, a partir das 18h, se apresentam as cantoras Cassiane, Valesca Mayssa e Daniela Araújo, além dos cantores Fernandinho, Lukas Augustinho, Mizael Mattos e Marcos Semeadores. No sábado, 6, a partir das 15h, o público confere os shows de Bruna Karla, Walkiria Nunes, Sandro Nazireu, Nengo Vieira, Jeferson Queiroz, Victin, Mc Juninho e Banda Manancial. Também haverá apresentação de atrações locais.

Já na quarta edição, o evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur). O objetivo do festival é fomentar a cultura gospel na Bahia, através da música e da dança. No local, haverá um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para o programa Bahia Sem Fome.

Segundo Sufotur, na última edição, em 2023, quase 200 mil pessoas marcaram presença no Parque de Exposições.