Bruno Mars fará mais quatro shows no Brasil | A TARDE

A Live Nation, responsável pela nova tour de Bruno Mars no Brasil, anunciou que o cantor fará quatro shows extras no Brasil. A decisão acontece após o rápido esgotamento em menos de uma hora de ingressos para entradas do show.

As novas datas são:

Rio de Janeiro - 05 de outubro (Estádio Nilton Santos)

São Paulo - 12 de outubro (Estádio Morumbis)

São Paulo - 13 de outubro (Estádio Morumbis)

Brasília - 18 de outubro (Arena BRB Mané Garrincha)

Na próxima quinta-feira, 9, os clientes do banco Santander terão acesso exclusivo à pré-venda para a nova leva de ingressos. Já na sexta-feira, 10, as vendas estarão abertas ao público em geral, tanto online, através do site da TicketMaster, quanto presencialmente, nas bilheterias físicas disponíveis em cada cidade.

Publicações relacionadas