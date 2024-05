Bruno Mars voltará ao Brasil para show; veja detalhes | A TARDE

Em setembro, Bruno Mars encantou o público brasileiro com duas performances no festival The Town, realizado em São Paulo. Sua presença foi tão aclamada que os fãs pediram por sua volta nas redes sociais. Agora, atendendo aos pedidos, o cantor está confirmado para retornar à capital paulista.

A Live Nation Brasil anunciou nesta quarta-feira, 1º, que Bruno Mars fará um show no estádio do Morumbi, o MorumBIS. Uma bandeira proclamando "The Return of Bruninho" foi erguida no estádio, anunciando a volta do artista.

Embora os detalhes sobre o show ainda não tenham sido divulgados, a organizadora do evento lançou um site para que os interessados possam se cadastrar e receber informações em primeira mão.