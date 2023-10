Buchecha vai lançar música inédita com a voz original de Claudinho

O cantor Buchecha, da dupla com Claudinho, anunciou que vai lançar uma música inédita com a voz original do parceiro falecido em 2002. O trabalho havia sido gravado, mas nunca foi lançado.

“Ficou [gravado], inclusive, vai fazer parte desse EP. Tem uma música inédita que o nosso compositor escreveu e pediu pra gente gravar na época. O Claudinho foi no estúdio e eu não pude ir, e ficou lá. Se perdeu e tal, [depois] aconteceu o acidente”, contou Buchecha em entrevista ao PodPah.

Ele contou ainda que a ideia de lançar a música surgiu após o compositor revelar que ainda tinha o trabalho guardado.

“Eu reencontrei com ele [compositor], ele falou: 'Cara, sabe aquela música que a gente tinha gravado? Eu tenho ela. Você topa gravar?'", disse.

Ele contou ainda que a canção ‘Fico Assim Sem Você’ não era a favorita da dupla e quase não seria gravada. Entretanto, a produção acreditou no sucesso e insistiu para que o trabalho fosse gravado.

“A gente não queria gravar […] Não curti nada, nem ele. Ficou 3 anos lá entre as rejeitadas. […] A gente não queria exatamente isso, porque separava as partes. A gente sempre foi união, então não queríamos. Mas aí, resolvemos gravar. Quando a gente gravou, ele morreu, cerca de 2 ou 3 meses depois”, contou.