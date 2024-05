Caetano e Bethânia regravam música em homenagem ao Rio Grande do Sul | A TARDE

Tocados pela tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, os cantores baianos Caetano Veloso e Maria Bethânia decidiram regravar a música “Menino Deus”, composta em 1982 em referência a um bairro de Porto Alegre, capital do estado hoje devastado pelas chuvas. O anúncio foi feito pelos dois irmãos no programa “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo, 12.

“Quando foi escolhida essa canção, parecia uma prece”, explicou Maria Bethânia. “Toda a situação exige orações, bons pensamentos, energia. Essa melodia tão suave, tão limpa, pode levar algum calor”, acrescentou.

De acordo com Caetano Veloso, apesar da canção fazer referência a um bairro chamado “Menino Deus”, a música é para toda a cidade de Porto Alegre e agora está sendo regravada como um espécie de “oração” para o Rio Grande do Sul.

“Ela [a música] vai como uma oração”, afirmou Caetano. “Como uma prece ao povo gaúcho”, complementou Bethânia, em referência à tragédia que já matou 145 pessoas e deixou 132 desaparecidos no Rio Grande do Sul.

Os irmãos se preparam para iniciar uma grande turnê pelo Brasil, começando no dia 3 de outubro no Rio de Janeiro e encerrando no dia 18 de dezembro em São Paulo. No meio do caminho, Caetano e Bethânia passarão por várias cidades brasileiras, incluindo Porto Alegre no dia 12 de outubro e Salvador 30 de novembro.

Entenda a música

Em dezembro de 2022, em publicação nas redes sociais durante sua última passagem por Porto Alegre, Caetano explicou como se deu a composição, que completava 40 anos. O baiano estava com a ex-esposa, Dedé Gadelha, na capital gaúcha, quando se deparou com uma placa de trânsito, com o nome do bairro “Menino Deus”.

"Menino Deus, Tristeza, Ipanema. Parece um poema, né?", comentou Caetano. "[Estava] na placa de rua. Menino Deus, Tristeza, Ipanema. Não é nessa ordem mesmo? É isso mesmo. Eu vi isso e voltei. Tava com Dedé, voltei para o hotel e fiquei pensando: 'vou musicar isso, a placa, porque é tão bonito'", relatou o cantor.

Com a explicação, fica mais clara as referências contidas na letra, que diz “um porto alegre é bem mais que um seguro / na rota das nossas viagens no escuro” e também “e por um momento haverá mais futuro do que jamais houve / mas ouve a nossa harmonia / a eletricidade ligada no dia / em que brilharias por sobre a cidade”.

Na canção, Caetano também brinca com o nome do bairro, fazendo referência ao orixá Logun Edé. O “menino Deus” cantado pelo baiano teria “corpo azul-dourado”, cores preferidas da divindade iorubá.

