Caetano e Chico processam deputado sobre uso de verba para maconha | A TARDE

Caetano Veloso, 81, e Chico Buarque, 79, estão processando o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES), que acusou os artistas de fazerem uso de dinheiro público para fumar maconha. Os cantores se uniram e acionaram judicialmente o deputado, que vai responder por informação caluniosa.

Em discurso na Câmara dos Deputados, no dia 25 de outubro, Gilvan criticou o repasse de R$ 15 bilhões em recursos à Cultura, por meio da PNB (Política Nacional Aldir Blanc), que deverão ser distribuídos para o setor até 2027. Nesse momento, ele fez as acusações.

"Destinar 15 bilhões para a cultura? É brincadeira. R$ 3 bilhões por ano. Aí vão dizer, 'não, é para os municípios, é para aquele artista desconhecido'. Não é não. Boa parte é para o seu Caetano Veloso, é para o seu Chico Buarque fumar a maconha deles, morar em Miami, nas mansões que eles moram", declarou.

O parlamentar seguiu afirmando que o montante é uma "palhaçada". "R$ 3 bilhões por ano para a cultura, para Caetano Veloso, para Chico Buarque, para Daniela Mercury. É uma palhaçada. Para você que fez o L, está aí, dinheiro para a Cultura, para esse pessoal que é milionário fumar uma maconha".

Após a ação movida pelos artistas, Gilvan disse não ter medo do processo. "Podem me processar! Não tenho medo e nem me acovardo diante de ninguém! Sempre vou expor as mentiras dessa esquerda que só quer sugar as riquezas do nosso país".