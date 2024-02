Caetano Veloso anuncia última turnê internacional da carreira | A TARDE

Caetano Veloso anunciou nesta quinta-feira, 15, que fará a última turnê internacional da carreira. O cantor acabou de fazer uma série de shows em comemoração aos 50 anos do álbum Transa no Brasil.

O cantor vai se despedir da carreira internacional com a turnê "Meu Coco".



Os shows serão iniciados no dia 24 de março, em Houston, no Texas. Atualmente, apenas as apresentações dos Estados Unidos foram anunciadas. O artista baiano também vai tocar em cidades como Seattle, Los Angeles e Nova York.

Os valores dos ingressos variam em relação aos locais dos shows. Caetano disponibilizou os links para as compras no site oficial do artista.

Por meio de redes sociais, o cantor relembrou um show que realizou em Los Angeles em 2010. Na ocasião, ele se apresentou ao lado de Beck e Devendra Banhart em um evento beneficente no Museu de Arte Contemporânea da cidade.