Caetano Veloso cancela shows por problemas de saúde; saiba mais

Caetano Veloso precisou dar um tempo dos palcos e cancelar dois shows, que aconteceriam neste fim de semana, devido a problemas de saúde. Segundo a assessoria do artista, ele está com uma gripe forte e febre alta.

O cantor tinha shows marcados no sábado, 19, e no domingo, 20, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com a equipe, as datas serão reagendadas posteriormente.

"Os shows da turnê Meu Coco precisaram ser adiados por orientações médicas. Caetano, que no momento está com uma gripe forte e febre alta, deverá permanecer em repouso até a sua plena recuperação", diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

"As novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão válidas, sem a necessidade de troca. Desde já, agradecemos a preocupação de todos e esperamos anunciar as novas datas o quanto antes", completou.

Confusão

Além da situação delicada de saúde, o cantor veio passando por situações desconfortáveis nos últimos dias. No domingo, 13, uma forte chuva atrasou a participação dele no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro. Ele faria um show às 20h, mas só subiu ao palco depois da meia-noite.

Alguns fãs acabaram associando o episódio ao estado de saúde de Caetano. "Acho que não tem uma pessoa que tenha ido ao show de domingo e não tenha ficado gripada… Eu tô nessa também. Melhoras, Caetano! Te queremos 'vivo, muito vivo'. E da próxima, não arrisca a tua saúde por nada, quem é fã vai compreender", disse uma seguidora nos comentários da publicação.