Caetano Veloso ensaia discurso para honoris causa na Espanha

Na Espanha para receber o título de doutor honoris causa concedido pela Universidad de Salamanca (Usal), Caetano Veloso postou um vídeo onde aparece ensaiando um discurso para receber a honraria. A cerimônia de entrega do título acontece nesta segunda-feira, 4.

“Preparando o discurso para receber hoje o título de Doctor Honoris Causa da USAL, Universidad de Salamanca. A cerimônia terá transmissão ao vivo no YouTube, com link disponível no Stories, a partir das 13h. A seguir, começamos a turnê de #MeuCoco, dia 6/9, em Madrid, no Palacio Municipal IFEMA. Veja todas as datas e locais em nosso flyer no aqui no feed”, escreveu ele.

Anteriormente, Caetano compartilhou um vídeo mostrando sua viagem de carro pela Espanha. Nas imagens, ele aparece em um posto de gasolina para comprar água e usar o banheiro.

A cerimônia, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Universidade de Salamanca, ocorre logo mais às 13h, no horário do Brasil