Caetano Veloso homenageia Palestina em show; assista | A TARDE

O cantor e compositor Caetano Veloso homenageou a Palestina no final de um show dele em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, no último sábado, 2. Um vídeo mostra o momento em que o artista pegou uma bandeira do Estado e a estendeu no palco em gesto de desagravo aos ataques de Israel na Faixa de Gaza.

Assista ao vídeo:

Caetano ergue a bandeira da Palestina ao final do show de ontem em Porto Alegre. Viva Caetano. Viva a Palestina livre! pic.twitter.com/Hx2qBntwSQ — Laura Sito (@laurasito) March 3, 2024

Caetano se juntou ao cantor Chico Buarque, que na semana passada publicou nas redes sociais uma mensagem denunciando o “genocídio” em Gaza. “Quero me juntar às vozes que denunciam o genocídio de palestinos em Gaza”, escreveu Chico. Na mesma publicação, ele exibiu uma imagem do ataque promovido, na última quarta-feira, 28, contra palestinos que faziam fila em busca de comida fornecida pelas forças de ajuda humanitária.

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou que 117 pessoas morreram e outras 750 ficaram feridas. O ataque, que ficou conhecido como “massacre da farinha”, foi condenado por vários países, inclusive o Brasil, e até por integrantes da comunidade judaica no país.



É importante pontuar que essa não foi a primeira vez que Caetano Veloso faz críticas à situação política de Israel. Em 2015, ele publicou um artigo intitulado “Visitar Israel para não voltar mais a Israel” na Folha de S. Paulo.



O cantor, que havia se apresentado no país, ao lado de Gilberto Gil, no ano anterior, elogiou Israel, mas lamentou o regime de opressão contra os palestinos. Na época, algumas entidades judaicas no Brasil, criticaram a declaração do artista.