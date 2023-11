Caetano Veloso lamenta 1 ano sem Gal Costa: “impossível aceitar” | A TARDE

Esta quinta-feira, 9, é um dia de saudade para os familiares, fãs e amigos de Gal Costa. A baiana faleceu há um ano, em decorrência de um infarto fulminante.

A ausência de um dos maiores ícones da MPB não passou batida. Muita gente, incluindo artistas, deixou homenagens para a cantora. Uma das mais tocantes foi a de Caetano Veloso, que foi um dos grandes amigos de Gal.

"Hoje faz um ano que Gal morreu. Nem acredito. É como se tivesse sido ontem, é como se não tivesse sido. Emissão de voz que já era música antes de ela entrar um tanto nalguma música. Não dá para medir, não dá para entender. No filme que Dandara e Lô fizeram ri e chorei lembrando os começos. Agora, ela ter ido embora não metabolizo. Já faz um ano que o mundo não tem Gal? Impossível aceitar”, escreveu ele na plataforma x (antigo Twitter).

Baianos, Gal e Caetano se conheceram em 1963, através de Dedé Gadelha, vizinha e amiga da artista, com quem Caetano se casou anos depois. A amizade entre os dois era tão forte que Gal foi escolhida por Caetano e Dedé para ser madrinha do filho do casal, o cantor e compositor Moreno Veloso.

Outras homenagens

A equipe que cuida do perfil de Gal nas redes sociais também publicou uma homenagem para a artista.

"Um ano sem a luz da nossa estrela Gal Costa. Uma saudade imensa de sua presença física, mas sua voz habita os nossos corações. Sua arte brilhará para sempre. Viva Gal! 🌟#GalPraTodaVida."

Quem também celebrou o legado de Gal foi atriz Sophie Charlotte, que deu vida à baiana no recém-lançado filme "Meu Nome é Gal". Em seus stories do Instagram, ela se declarou: "baby, você deixou uma saudade profunda".

Já Vanessa da Mata chamou Gal de "espotânea, verdadeira e livre" e de "uma das maiores vozes do mundo de todos os tempos".