Caetano Veloso recebe título 'Doutor Honoris Causa' de universidade

O cantor e compositor Caetano Veloso recebeu o título 'Doutor Honoris Causa' pela Faculdade de Doutores da Universidade de Salamanca, na Espanha, em cerimônia realizada nesta nesta segunda-feira, 4.

A candidatura do artista foi apresentada pela Faculdade de Filologia e pelo Departamento de Filologia Moderna, com a adesão do Centro de Estudos Brasileiros da instituição.

O 'Doutor Honoris Causa' é o título mais importante concedido pela Universidade, aprovado em sessão do Conselho Universitário. Pode ser atribuído a personalidade eminente, nacional ou estrangeira, que tenha se destacado singularmente por sua contribuição à cultura, à educação ou à Humanidade.



"Ele fez do amor pela língua um modo de vida. Ele é um poeta, um filólogo no sentido mais nobre da palavra", disse o professor de Filosofia Galega e Portuguesa da instituição da Espanha, Pedro Serra, antes da entrega da honraria para o cantor.

Caetano Veloso mostrou todo agradecimento pelo título recebido. "De noite, quando parei para escrever as palavras que queria dizer aqui, me lembrei de tantos filmes mexicanos, tangos argentinos, boleros e mambos cubanos, canções peruanas de Chabuca Granda, chilenas de Violeta Parra, e não só filmes mas também conversas com dois espanhóis aos quais amo e sempre amarei muito, Fernando Trueba e Pedro Almodóvar. Da minha parte, dedico a esses dois toda a beleza desta festa. Obrigado", disse Caetano, em seu discurso de agradecimento.