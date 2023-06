Caetano Veloso receberá R$ 38 mil por ser chamado de “macaco pedófilo"

A Justiça do Rio de Janeiro condenou a farmacologista Maria Carla Petrelis a pagar R$ 38,6 mil ao cantor Caetano Veloso por danos morais. Ela chamou o músico de “macaco pedófilo” no Twitter em 2017.

O juiz Luiz Antonio Valiera do Nascimento, da 39ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, estipulou um prazo de 15 dias para o pagamento, que antes era de R$ 30 mil, sob pena de multa, segundo informações do jornal Estadão.

Em outubro de 2017, o Movimento Brasil Livre (MBL) publicou que Caetano tinha cometido pedofilia ao se relacionar com Paula Lavigne, quando ela tinha 13 anos e ele, 40. Depois da publicação, o influenciador digital Flavio Mongestem criou a hashtag “#CaetanoPedofilo” e foi condenado a indenizar o compositor em R$ 120 mil.

Maria Carla fez o comentário em um post da revista Fórum sobre a atitude de Flavio Mongenstem. Além disso, no tweet, a pesquisadora também compartilhou uma matéria do jornal Folha de S. Paulo em que Lavigne afirmou ter perdido a virgindade com o cantor aos 13 anos.

De acordo com o jornal Metrópoles, a defesa do cantor alega que, na época do casamento de Caetano e Lavigne, em 1986, não havia a previsão atual de crime nas relações sexuais entre adultos e menores de 14 anos. A discussão era feita caso a caso, a cargo do juiz, com base no comportamento do menor de idade.