Caetano Veloso responde se canção "Chico" é ou não MPB

Após milhares de internautas entrarem no embate sobre a música Chico de Luísa Sonza ser ou não Música Popular Brasileira (MPB), o cantor Caetano Veloso, de 81 anos, resolveu emitir a sua opinião sobre a canção feita pela "braba" para o namorado, o influencer digital Chico Moedas.

Por meio das redes sociais, Caetano Veloso respondeu de forma bem afiada aos internautas sobre a polêmica. "O violão base está tocando bossa nova, me parece. Mas é que MPB é música popular brasileira… Meio que cobre tudo. São coisas muito diferentes. Depende mais de quem faz e qual o lugar que as pessoas veem aquele artista", afirmou o cantor.

Chico faz parte do novo disco Escândalo íntimo, de Luísa Sonza. A música está no topo das músicas mais tocadas no Spotify. Na quinta-feira, 7, a canção chegou ao top 30 Global da plataforma de streaming. Além disso, a cantora subiu 35 posições e ao todo, Chico foi reproduzida mais de 2,3 milhões de vezes.

Veja o vídeo