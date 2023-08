Camaçari recebe mais uma edição do Canta Bahia com entrada gratuita

Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, recebe a segunda edição do festival gospel Canta Bahia. O evento acontece nesta sexta ,25, e sábado ,26, com entrada gratuita. As apresentações serão no Espaço Camaçari 2000, no centro do município.

O show traz como atrações as cantoras Aline Barros, Bruna Karla, os cantores Anderson Freire, Theo Rubia, Sandro Nazireu, Som e Louvor, Nengo Vieira e Banda Manancial.

A programação também terá cantores da terra, a exemplo de Walkiria Nunes, Marcos Semeadores, Eric Carvalho, além de outros artistas. Serão dois dias de louvor e adoração com estilos musicais para os todos gostos. A ordem da programação ainda não foi divulgada.

No sábado, a partir das 15h, será realizada a Marcha Pra Jesus em Camaçari, evento tradicional da cidade, que já ocorre há oito anos. A apresentação terá um trio que será puxado pelo cantor de reggae Nengo Vieira e a Banda Manancial, saindo da Avenida Francisco Drumond, em Abrantes, próximo aos Correios, com destino ao Espaço Camaçari 2000.

A festa ainda terá um ponto de arrecadação para o Bahia Sem Fome, programa do Governo do Estado que busca erradicar a fome na Bahia.

O que é o Canta Bahia

A iniciativa tem por objetivo fomentar a cultura gospel (evangélica) na Bahia, através da música, dança, apresentações artísticas, dentre outras expressões culturais que, de fato, representem o segmento. Por fim, o projeto também irá promover a paz social, carregando a bandeira da não violência e a unidade entre as famílias da sociedade baiana.

Na primeira edição, que aconteceu no Parque de Exposições, em Salvador, o evento reuniu cerca de 100 mil pessoas nos dois dias.

Serviços Canta Bahia edição Camaçari Quando: Dias 25 (18h) e 26 de agosto (15h – Marcha Pra Jesus) Onde: Espaço Camaçari – 2000 Entrada: gratuita