Câmara dos Deputados homenageia centenário de Osmar Macedo | A TARDE

A Câmara dos Deputados prestará nesta segunda-feira, 30, uma homenagem ao centenário de nascimento de Osmar Macedo, criador do trio elétrico ao lado do parceiro Dodô.

A Sessão Solene, que começa às 16h no Plenário Ulysses Guimarães é de autoria da deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), que destaca a importância da dupla que dá nome aos principais circuitos do carnaval baiano. “É uma homenagem justa ao seu legado musical”, disse.

Ao lado de Dodô, a quem conheceu em um programa de rádio em 1938, o metalúrgico uniu forças com o técnico em eletrônica para criar o "pau elétrico" em 1942, instrumento considerado como a primeira guitarra do Brasil. Em 1951, a dupla voltou a inovar ao sair em cima de um Ford 1929 que se tornou o percursor do trio elétrico.

Omar Macedo é pai do músicos Armandinho e Aroldo Macêdo que juntamente com outros irmãos, deram continuidade ao seu legado artístico cultural.

Antes de seu falecimento, no final dos anos 1990, Osmar Macedo expressou o desejo de que seu cortejo fúnebre percorresse o circuito do Campo Grande, que anos mais tarde seria nomeado em sua homenagem.