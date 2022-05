Cânticos de apoio a Lula embalam show de Gilberto Gil

O show do cantor e compositor Gilberto Gil, realizado na noite da última sexta-feira, 29, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A plateia entoou o cântico que marcou o início da trajetória política do ex-presidente: "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula!"

