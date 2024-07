Cantor e poeta Fatel se apresenta na Casa do Comércio nesta sexta

- Foto: Lígia Rizério/Divulgação

Cantador, poeta e compositor, Fatel se apresenta no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta-feira, 12, às 20h, com repertório de canções autorais e releituras de músicas brasileiras. A apresentação terá as participações especiais de Ana Barroso e Guigga.

LEIA TAMBÉM

Paralamas do Sucesso, Marisa Orth e mais: confira a agenda da semana

A proposta do show é reunir canções lançadas nos trabalhos anteriores do artista, além de algumas músicas inéditas, num formato de violão, percussão e voz. Segundo o juazeirense, a escolha de um teatro para a realização da apresentação é dialoga com o caráter intimista do show, onde artista e público vivenciam a experiência de estarem mais próximos.



Fatel pontua que a apresentação consolida sua chegada em Salvador há 10 anos, apesar de estar na capital baiana há quase dois anos.

“É um show que conta sobre a minha história, meu lugar, minha terra, que é Juazeiro. Cantarei Vital Farias, João Bosco, Aldir Blanc, Chico Buarque, entre outros. Terei também as participações especialíssimas de Guigga e Ana Barroso, que são dois grandes amigos e parceiros de trabalho, com quem pretendo continuar caminhando junto. O público pode esperar desse show muita emoção, muita entrega e leveza, muito sangue”, disse.

Nascido em Feira de Santana e crescido em Juazeiro, ele toca violão e compõe desde os 12 anos. Aos 26, faz moradia em Salvador após passagem pela cidade de São Paulo e integra o Coletivo Outras Vozes, que tem mais 10 artistas baianos que possuem carreiras solo.

Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) e podem ser adquiridos no Sympla.