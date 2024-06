Cantor Nahim, sucesso nos anos 80, morre em SP aos 71 anos

Artista morreu na sua casa em Taboão da Serra na manhã desta quinta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Nahim morreu na manhã desta quinta-feira, 13, aos 71 anos, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A morte aconteceu após o artista cair de uma escada, e segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, foi registrada preliminarmente como suspeita.

O funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua onde mora Nahim e teria visto o corpo do cantor. Ele acionou a polícia, que foi até o local e confirmou a morte do artista.

Nahim viveu seus maiores anos de sucesso nos anos 80, quando frequentava programas de auditório e foi grande vencedor do quadro "Qual É a Música?", do Programa Silvio Santos, no SBT. Ele ganhou projeção nacional com hits “Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka".

O cantor também participou de diversos programas de televisão, dentre eles "A Fazenda", reality show da TV Record. Na sua careira musical, foram mais de 14 discos e 86 músicas lançadas.