Cantor OMorador lança 'Sem Bateria', seu novo trabalho | A TARDE

OMorador, nome artístico do cantor e compositor paulista Fábio Vieira, lançou seu mais recente trabalho, já disponível no Spotify e no Youtube. A canção de estreia é a "Sem Bateria", música que fala sobre possíveis desculpas para não ir a rolês e ficar em casa, aproveitando apenas a solitude e um bom filme.

Com batida marcante, guitarra, violão e percussão dando caminho para a letra, OMorador, vai descrevendo sua aversão a gente chata, mas não deixa de dizer que quer sair pelo mundo e ser feliz.

O nome artístico “OMorador” vem do fato de Fábio compartilhar tudo que acontece no seu universo particular musical. "OMorador reside dentro de mim, e ele está pronto para sair algumas várias vezes e fazer música".

A canção em breve contará com um clipe em seu canal do Youtube. Todo o trabalho de produção musical, e áudio visual é assinado pelo próprio artista.

