Cantor Silva diz que aprova Alane como cunhada: "Muito educada, fala baixinho"

A ex-BBB Alane Dias confirmou recenmente um romance com Lucas, irmão do cantor Silva. O artista fez elogios à sua nova “cunhada", em entrevista no último sábado, 22, em uma entrevista ao jornal Extra.

Silva deu detalhes de como o irmão se mostrou apreensivo com a repercussão do relacionamento com Alane, que ganhou fama após o fim do BBB 24. “Eu lembro do Lucas ficar ansioso, preocupado com o que iriam falar. O meu conselho foi firmar primeiro o amor e a relação. Porque depois que se torna público, cria a obrigação de dar certo”, analisou o cantor.

Silva também confirmou que “aprova” a ex-BBB. “Todos já se conheciam antes dela entrar no BBB. Eu adoro a Alane. É muito educada, fala baixinho, toda meiga, é linda, trata todo mundo bem”, disse ele.