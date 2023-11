Cantor Thiago Paulo lança primeiro álbum da carreira | A TARDE

Natural da cidade de Castro Alves, o cantor Thiago Paulo acaba de lançar o seu primeiro álbum, com canções autorais e regravações de grandes sucessos da música.

Thiago começou a cantar aos 12 anos e agora aos 17, é a aposta da “Inocentes Produções” - produtora que tem em seu casting nomes como O Poeta e A Dama, para ser uma das novas vozes do arrocha.

O álbum intitulado “Thiago Paulo Vol. 1” está disponível em todas as plataformas digitais de música, no canal oficial do cantor no YouTube e traz como música de trabalho, a canção autoral “Gente Grande”. Com influências musicais dos grandes nomes do cenário, como Pablo e Silvanno Salles, Thiago promete colocar todo mundo para arrochar.

“Esse projeto é muito especial para mim, pois marca a minha estreia musical, o pontapé na minha carreira artística e eu espero que a galera curta muito.”, comentou animado, o cantor Thiago Paulo.

