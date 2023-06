Cantora Ana Carolina lamenta morte de sua mãe, aos 86 anos

Neste domingo, 11, a cantora Ana Carolina compartilhou nas redes sociais o falecimento de sua mãe, Aparecida de Souza, aos 86 anos. A cantora, que residia com sua mãe no Rio de Janeiro (RJ), não revelou a causa do óbito.

“É com toda tristeza que comunico a passagem da minha amada mãe Aparecida de Souza nesta manhã após 86 anos de uma vida espetacular”, comentou Ana Carolina.

“Não consigo ainda elaborar a dor desse momento, mas sempre fiz e faço questão de reforçar a importância dela em tudo que sou, a palavra que me encoraja a fazer o que acredito. Foram anos de conversas, gargalhadas e momentos de silêncio sabiamente carregados de afeto”, lamentou.

No final, a cantora agradeceu as mensagens dos amigos e fãs. “Agradeço todas as manifestações de carinho que tenho recebido. Elas são fundamentais neste difícil momento de recolhimento.”