Cantora baiana vence Grammy Latino 2023 | A TARDE

O prêmio de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa do Grammy Latino 2023 ficou com a cantora baiana Xenia França, dona do “Em Nome da Estrela”. A premiação, que chegou à sua 24ª edição, aconteceu na quinta-feira, 16, em Sevilla, na Espanha.

Em seu discurso, a cantora fez um agradecimento especial aos seus orixás e família. Além disso, Xenia dedicou o prêmio a pessoas que apoiaram ela. “Obrigada à Academia, obrigada a todos. Gostaria de começar agradecendo aos meus orixás Exu, Oxum, Laroyê, Orayeyê, à minha família, aos meus pais”, iniciou.

“Gostaria de dedicar este prêmio a toda a música brasileira e a todos os que acreditam nela. Gostaria de dedicar aos meus produtores. Como eu queria isso! Obrigada, obrigada, obrigada. Eu vim em nome da estrela”, completou.

A artista já havia sido indicada para a mesma categoria em 2018, com seu primeiro álbum solo, intitulado “Xenia” e pela Melhor Canção em Língua Portuguesa com “Pra Que Me Chamas?”, em parceria com Lucas Ciriillo.

Outros artistas baianos foram indicados ao Grammy Latino 2023. Rachel Reis foi a única baiana indicada à categoria “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa”, com o seu álbum de estreia “Meu Esquema”, lançado em 2022. Rachel não venceu a premiação, mas agradeceu nas redes sociais a todos que torceram por ela.

“Não rolou trazer o 'grammyzinho' para casa, mas tive o prazer de entregar o de Gaby Amarantos para ela. Participar desse momento tão especial para uma mulher que eu sou fã me encheu de alegria! Obrigada todo mundo que torceu por mim. Amo vocês!”, escreveu a cantora.

Carlinhos Brown e Àttøøxxá concorreram juntos na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa”, com a canção “Da Favela Pro Asfalto”, mas não levaram o prêmio.