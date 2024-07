Cantora desafina, revela problema com alcoolismo e decide se internar

- Foto: Reprodução

Após desafinar ao cantar o hino nacional antes de um jogo, uma artista quebrou o silêncio e admitiu que estava bêbada. Ela contou ainda que, após a apresentação, decidiu se internar para tratar o problema com alcoolismo.

Trata-se da cantora country Ingrid Andress, que recebeu duras críticas pela apresentação do hino nacional norte-americano antes de um jogo de beisebol realizado nesta segunda-feira, 15.

"Não vou mentir pra vocês, pessoal, eu estava bêbada ontem à noite. Vou me internar em uma clínica ainda hoje para receber a ajuda de que preciso. Aquela ontem à noite não era eu", escreveu ela em suas redes sociais.

"Peço desculpas à MLB [liga norte-americana de beisebol], a todos os fãs e a esse país que eu amo tanto por aquela performance. Vou atualizando vocês sobre a reabilitação, ouvi dizer que lá é muito divertido", brincou a artista.

Nas redes sociais, a apresentação de Ingrid viralizou e até jogadores surgiram tentando segurar o riso. Internautas compararam a situação com o ocorrido com Fergie, ex-Black Eyed Peas, que tinha feito uma apresentação desastrosa do hino dos Estados Unidos em um jogo de basquete em 2018.

