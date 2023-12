Cantora drag embala o público do Anipólitan com seu heavy metal | A TARDE

A 20ª edição do Anipólitan, em Salvador, foi marcada por uma diversidade cultural dentro do contexto pop oriental. Um dos shows deste domingo, 17, foi o da artista Midori Kiddo, drag queen que canta heavy metal.

Com uma proposta temática para o mundo dos animes e da cultura oriental, Midori Kiddo entregou uma super apresentação.

A artista recebeu a reportagem do Portal MASSA!, no backstage do evento, e falou sobre o seu sentimento de gratidão. "É a primeira vez que estou participando do Anipólitan com minha banda e é muito gratificante. Meu trabalho é voltado ao rock e ao metal. Comecei em 2019, voltando meu trabalho de drag pro metal. É um sentimento de gratidão por essa oportunidade", disse.

Midori também falou sobre o sue repertório. "O nosso repertório é bem variado e tudo é traduzido pra o som do metal. Claro que também não podem faltar as composições autorais", finalizou