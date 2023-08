Cantora Simone celebra 50 anos de carreira com show em Salvador

“Tô Voltando” é o nome da turnê que celebra os 50 anos de carreira da cantora Simone. O show será apresentado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 04 de agosto (sexta-feira), às 19h. A apresentação traz a trajetória de uma das maiores intérpretes da música brasileira, em um roteiro que faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas.

Canções de autores como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone, estão presentes no repertório do espetáculo, que tem direção musical de Pupillo e direção geral de Marcus Preto. A realização é da Join Entretenimento, Plas! Produções e Nascimento Produções.

O público vai poder conferir clássicos eternizados por Simone no repertório da Música Popular Brasileira, como “O Que Será (À Flor da Terra)” (Chico Buarque), “Jura Secreta” (Sueli Costa/ Abel Silva), “Começar de Novo” (Ivan Lins/ Vitor Martins), “Encontros e Despedidas” (Milton Nascimento/ Fernando Brant), “De Frente pro Crime” (João Bosco/ Aldir Blanc) e “Tô Voltando” (Maurício Tapajós/ Paulo César Pinheiro), que dá nome à turnê. Também está no roteiro a primeira interpretação de Simone para “Divina Comédia Humana”, canção que Belchior escreveu para a cantora lançar em “Face a Face” (1977), mas que ficou de fora do álbum.

Serviços Simone – “Tô Voltando”

Quando: 04 de agosto de 2023 (sexta-feira), 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto:

1º lote promocional – Valor do Vale Cultura:

Arquibancada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

2º lote:

Arquibancada: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos