Cantoras homenageiam legado de Bob Marley no dia nacional do reggae | A TARDE

Na data em que se comemora o Dia Nacional do Reggae e marca a morte de Bob Marley, 11 de maio, o Largo Tiêta, no Pelourinho, em Salvador, será o palco de uma grande celebração cultural e musical, a partir das 19h.

Aberto ao público, o show “Bob Por Elas” busca honrar o legado do Rei do Reggae, celebrar e fortalecer a presença feminina nas artes, e promover discussões sobre justiça social através da música. O line-up é composto por Clariana, Pali Trombone, Renata Bastos, Noemi, Danzi, Riane Mascarenhas e Jôh Ras.

“A iniciativa não apenas honra a memória e os ideais de Bob Marley, cujas canções ecoam mensagens de paz, amor e resistência, mas também se dedica a promover e valorizar o papel das mulheres na música. Neste sentido, ‘Bob Por Elas’ transcende a sua natureza de evento musical, posicionando-se como um movimento significativo em prol do reconhecimento e da valorização das contribuições femininas no universo do reggae e do samba reggae”, diz Nane Magalhães, uma das produtoras do evento.

Ação social

O projeto lança a campanha “Nutrindo Sorrisos no Martagão Gesteira”, uma ação solidária dedicada à arrecadação de alimentos não perecíveis, com ênfase na coleta de leite em pó, para ajudar o Hospital da Criança Martagão Gesteira. A organização pede que o público leve 1kg de alimentos não perecíveis que serão doados à instituição.

Dia Nacional do Reggae

No Brasil, o Dia Nacional do Reggae é celebrado em 11 de maio, em memória de Bob Marley, conforme lei sancionada em 2012. Essa data homenageia o ritmo que se integrou à cultura popular brasileira, com artistas como Gilberto Gil, Chico César e Edson Gomes. O evento “Bob Por Elas”, sediado no cenário emblemático do centro histórico de Salvador, não é apenas uma homenagem a Marley, mas também destaca o poder do reggae como catalisador para a mudança social. Salvador, com sua rica história cultural, oferece o ambiente ideal para reforçar a mensagem de paz, amor e união associada a Marley e ao reggae.