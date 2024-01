Carla Perez faz surpresa no show do Tchan de 30 anos em Salvador | A TARDE

Quem esteve no Clube Espanhol, no bairro de Ondina, em Salvador, na noite deste domingo, 7, voltou no tempo para celebrar os 30 anos da banda “É O Tchan”. O grupo comemorou o aniversário de três décadas ao som de grandes hits como “Pau que nasce torto”, “Bambolê” e “A nova loira do Tchan”.

Incerteza no show devido a problemas de saúde, Compadre Washington marcou presença na festa e embalou o público ao lado de Beto Jamaica. Na dança, Jacaré, Scheila Carvalho e Sheila Mello refizeram o famoso trio que segue fazendo sucesso desde os anos 90.

Uma das surpresas da noite foi a aparição de Carla Perez. A eterna “loira do Tchan”, que não participou de outras edições da turnê comemorativa pelo Brasil, fez questão de prestigiar a banda em terras baianas.

Ao som da ‘Dança do Bumbum’, Carla Perez fez a coreografia oficial com Jacaré, Sheila Melo e Scheila Carvalho. Veja o momento: