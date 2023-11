Carlinhos Brown confirma Enxaguada de Yemanjá 2024 | A TARDE

Carlinhos Brown convida a todas e todos para reverenciar a Rainha do Mar na quinta edição da Enxaguada de Yemanjá, dia 2 de fevereiro, na Vila Caramuru, no tradicional bairro do Rio Vermelho.



Mantendo a tradição das edições anteriores, neste ano, o evento promete uma lista de convidados de peso. Pelo palco sagrado de Yemanjá já passaram nomes como Thiaguinho, Jau, Margareth Menezes, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Vanessa da Mata, Luiz Caldas entre outros.

Os ingressos para a Enxaguada de Yemanjá 2024 já estão à venda pela Bilheteria Digital.





Serviços Show de Carlinhos Brown e Convidados

Dia 02 de fevereiro (sexta-feira), na Vila Caramuru (Rio Vermelho) Abertura dos portões: 15h00h | Show: 16:00h Classificação: 16 anos Realização: AMARV, Candyall Entertainment e Íris Produções Vendas On-line: Bilheteria Digital Ponto de Venda: Ingressos Bahia (Shopping Barra), sem adição de taxa de serviço; Balcão de Ingressos (Shopping da Bahia e Parque Shopping).

Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262 Valores: 1º LOTE Pista: R$200 (inteira) e R$ 100 (meia) Lounge: R$ 300