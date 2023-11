Carlinhos Brown será nomeado embaixador do turismo brasileiro | A TARDE

Carlinhos Brown será nomeado embaixador do turismo do Brasil nesta sexta-feira, 24, no evento Expo Carnaval, em Salvador.



O músico baiano será o primeiro a ser diplomado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), serviço autônomo do Ministério do Turismo, para exercer a função após a destituição de quinze celebridades do posto, todas elas nomeadas no governo de Jair Bolsonaro (PL). As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Entre as quinze celebridades destituídas, estão o jogador Daniel Alves, preso na Espanha desde janeiro por acusação de estupro, Ronaldinho Gaúcho, que ficou preso durante um mês no Paraguai por usar documento falso, e o cantor Amado Batista, que incentivou um golpe de Estado.