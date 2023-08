Casa da Ponte abre inscrições para cursos de formação em música

A Casa da Ponte Maestro Ubiratan Marques, organização social que abriga a Orquestra Afrosinfônica e o Núcleo Moderno de Música, dará início ao projeto sociocultural, educativo, de formação musical "Ponte Para a Comunidade – Orquestras Afrobaianas". As inscrições para os oito núcleos estarão abertas por dez dias e poderão ser feitas a partir desta quinta-feira, 27, no site da Casa da Ponte e presencialmente nas sedes dos núcleos no Pelourinho, Curuzu, Candeal, Itapuã, Bairro da Paz e Pirajá.

O projeto conta com a parceria de oito organizações afrodescendentes: a Banda Didá, o bloco Cortejo Afro, o Afoxé Filhos de Gandhy, o Grupo Étnico Cultural, os blocos Ilê Aiyê, Malê Debalê e Olodum, além do Pracatum. A meta é atender gratuitamente mais de 1.500 alunas e alunos em Salvador.

Além da capacitação dos mestres e mestras de percussão das oitos instituições parceiras para regência, o projeto vai realizar o processo de introdução à música por meio dos instrumentos de cordas, sopros, percussão sinfônica e popular, de banda base, e de canto e coral, para que, ao final de todo o processo, resulte na formação de oito Orquestras Afrobaianas, sendo uma por comunidade atendida.