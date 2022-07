Casamento de Maria Bethânia com mãe de João Vicente surpreende a web

Um vídeo de Maria Bethânia beijando a sua esposa, a estilista Gilda Midani (assista abaixo), em Santo Amaro, na Bahia, acabou viralizando nos últimos dias na internet. No Twitter, muitos internautas se disseram surpresos ao saberem que a baiana é casada com a mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro.

null Reprodução | Redes Sociais

"Não sabia que elas eram casadas", tweetou um usuário. "Sortudo é João que tem Bethânia como madrasta", considerou outro.

Maria Bethânia, de 76 anos, e Gilda Midani, de 62, estão juntas desde 2017. Embora conhecida no meio artístico, a união é tratada com discrição pelas duas. Gilda, inclusive, é a responsável por alguns figurinos usados pela cantora em seus shows.

João Vicente de Castro é fruto do casamento de Gilda com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal “O Pasquim". Após a morte dele, em 1991, a estilista foi casada com o produtor musical André Midani, morto em 2019.