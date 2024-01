Celeste Antunes e Marcelo Segreto celebram amizade e relações em EP | A TARDE

Durante a pandemia, que forçou o isolamento social, Marcelo Segreto e Celeste Moreau Antunes desenvolveram um projeto musical, que marcou o fortalecimento da amizade entre os músicos.

Agora, o EP 'Compacto e Simples', um single duplo, é levado ao público e está disponível nas plataformas digitais. O projeto é formado com as canções "Janela" e "No ar", que exploram temas de amor, originando-se de uma colaboração fluida, inclusive à distância, quando Celeste se mudou para Salvador em 2023.

"Janela" reflete a experiência da quarentena, com encontros mediados por máscaras na Praça das Corujas, enquanto "No ar" explora os altos e baixos de relações amorosas.

São duas canções feitas e cantadas por nós Celeste Antunes,

Provando que o processo de composição foi bem espontâneo, “Janela” nasceu a partir de um áudio que Celeste mandou pra Marcelo com um trechinho de letra, que ele transformou numa canção. Depois, ela incluiu alguns versos.



"É uma parceria lançada com o músico Marcelo Segreto. São duas canções feitas e cantadas por nós. A gravação das duas músicas, “Janela” e “No ar”, foi feita com um quarteto de cordas chamado Risco", conta Celeste Antunes em entrevista ao Portal A TARDE.

Escritora, cantora e compositora com dois discos lançados: “Rio Manso Vol.1” e “Luzir Vol.2”, Celeste participou do Documentário Lágrimas no MAM do pai, Arnaldo Antunes, filmado em Salvador. Morando atualmente na cidade, ela não descarta parceria futura com artistas baianos. "Olha, no momento estou fazendo um EP com um artista argentino [risos]. Mas interesse sempre há. Sou muito fã de alguns percussionistas daqui".

A artista lembra ainda de uma experiência que viveu no estado em 2021, antes de se mudar. "Aqui na Bahia participei de um sarau “regido” pelo Carlinhos Brown, cantei uma música com ele, e a música final, com Hiran e Nara Couto. Foi bem legal. Ainda não morava aqui".

Produzido por Tó Brandileone, responsável também pela gravação, mixagem e masterização, e com a participação do Risco Quarteto e das instrumentistas Mathilde Fillat (1º violino), Mica Marcondes (2º violino), Carla Raiza (viola) e Erica Navarro (violoncelo), o projeto celebra a amizade e expressão artística. A capa do projeto, minimalista e expressiva, complementa a proposta "Compacto e Simples". Marcelo está na voz e também violões, enquanto Celeste traz a voz.

Celeste revela que há o desejo e estudos sobre a possibilidade do EP ser levado ao público com experiência ao vivo. "Como é um single duplo, não sabemos ainda como faremos isso ao vivo, mas estamos com vontade. Estamos pensando a respeito".