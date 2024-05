CEO do Rock in Rio detalha escolha das atrações: "Ação complexa" | A TARDE

Em edição comemorativa pelos 40 anos, o Rock in Rio iniciou a venda de ingressos para a edição 2024, que acontece em setembro, nesta quinta-feira, 23. Para a nova edição, o megaevento passou por mudanças de estrutura e posicionamento no espaço, que é dividido em seis palcos principais.

A caminho do evento "The Latvian Talks com Fabi Maimone", que acontece nesta sexta-feira, 24, em Salvador, Luis Justo, CEO do Rock World, que realiza o Rock in Rio, explicou, ao Portal A TARDE, as narrativas de alguns dos espaços. Segundo ele, cada palco tem um estilo e um olhar de curadoria para contar uma história diferente.



Palco Sunset

"É o segundo palco principal, estamos trazendo várias atrações de experiência musicais novas. Além de ter também os grandes artistas, a gente tem também grandes encontros de artistas que fazem shows únicos".

Global Village

"É um espaço que recria os principais pontos arquitetonicos do mundo inteiro, onde vai ter gastronomia, atrações de rua, atrações do mundo inteiro tocando no palco principal".

Palco Mundo

"É onde a gente escolhe os grandes nomes de mainstream populares do mundo inteiro, artistas internacionais e nacionais. O público espera aquilo que é bombado, que está nas rádios, nas plataformas de streaming, com muita fama, enfim, muito popular".

Palco Favela

"É um palco onde a curadoria é toda feita por artistas, ou que estão surgindo, ou consagrados, mas que têm uma origem nas favelas do estado do Rio de Janeiro. Tem um cenografado para mostrar esse orgulho das raízes desses artistas nas favelas cariocas".

Atrações internacionais

Luís explica que cada contrato com os artistas internacionais é especial, tendo em vista que muitos deles são nomes disputados pelo mundo inteiro.

"Essas negociações são, de fato, complexas, porque envolvem uma negociação dos valores, direitos de transmissão, quando falamos de artistas que têm uma projeção e a forma de trabalho deles é internacional, você está concorrendo por aquela data específica", diz Luís.

Entre as atrações estão Travis Scott, 21 Savage, Imagine Dragons, Evanescence, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes e Mariah Carey. Luis conta que as negociações podem começar até um ano antes.

"A gente não pode dar spoiler nem revelar, mas a gente sempre está querendo trazer, ou um artista que já tenha tocado em uma outra edição do Rock in Rio, e não tocou aqui no Brasil, e que a gente gostaria de trazer, mas isso só lá para 2026".

