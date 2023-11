Cerca de 60 fãs desmaiaram após adiamento do show de Taylor Swift | A TARDE

Cerca de 60 pessoas desmaiam após o cancelamento do segundo show da cantora Taylor Swift, que seria realizado neste sábado, 18, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O motivo do cancelamento foi a alta temperatura, que chegou a 39°C no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atendidas no local e encaminhadas para hospitais da cidade. A maioria apresentava sintomas de desidratação e insolação.

Uma mulher teve uma convulsão na entrada do estádio e foi socorrida por uma ambulância. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho.



Taylor Swift informou por meio de uma mensagem nas redes sociais que o show foi adiado para a próxima segunda-feira, 20. "Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe devem e sempre virão em primeiro lugar", escreveu a cantora.

A T4F, produtora responsável pelo show, também divulgou uma nota oficial informando que os horários dos shows dos dias 19 e 20 foram alterados. A abertura dos portões será às 17h e Taylor subirá ao palco às 20h30.