Céu cancela show no Festival Sangue Novo, em Salvador | A TARDE

A cantora Céu cancelou a apresentação que faria neste sábado, 21, no Festival Sangue Novo, em Salvador. A assessoria do evento informou que o motivo foi uma emergência de saúde na família da artista.

“Em respeito à privacidade da cantora e de sua família, não serão compartilhados detalhes específicos sobre o ocorrido. No entanto, garantimos que se trata de uma ocorrência inesperada, que agora está sob controle, mas que ainda demanda cuidado, dedicação e apoio da artista”, diz o comunicado.

Com isso, Livia Nery e MC Tha irão completar a programação. O show de Livia Nery está previsto para ocorrer às 17h, enquanto MC Tha se apresenta às 22h20.

“MC Tha, que é paulista, estava em Salvador por outros motivos, mas assim que foi informada do tema se colocou à disposição para fazer esta apresentação, que será com um repertório e formato diferente do show completo da artista, além da participação especial de MahalPita”, informou a produção.

Além delas, Larissa Luz, Tulipa Ruiz e Josyara também são atrações confirmadas na programação de sábado. No domingo, 22, será a vez de Anelis Assumpção e das bandas Tuyo e Bala Desejo agitarem o público.