Chapada Diamantina recebe Festival "Capão in Blues" em maio | A TARDE

O Vale do Capão, um dos destinos mais procurados na Chapada Diamantina, será palco da 1ª edição do Festival "CIB - Capão in Blues". O evento, aberto ao público, acontece nos dias 10 e 11 de maio, buscando unir as harmonias do blues a beleza da paisagem local, além de promoção turística.

Com curadoria do guitarrista, cantor e compositor Eric Assmar, o festival celebra o talento e a criatividade tanto dos artistas, quanto da equipe dos bastidores. A seleção considerou bandas com atuação consistente no âmbito local, nacional e internacional.

O Festival Capão In Blues é produzido e organizado pelo Grupo A TARDE e Viramundo Produções, com apoio da Prefeitura de Palmeiras, além do patrocínio do Fazcultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

O Diretor de Marketing do Grupo A TARDE, Eduardo Dute, revelou as suas expectativas para a primeira edição do evento.

“Estamos muito ansiosos por esse momento. Há muito o Grupo A TARDE deseja fazer um evento dessa natureza. Contemplando boa música, desenvolvimento turístico sustentável e contato com a natureza. Ao promover um festival dessa grandeza na Chapada Diamantina, o A TARDE contribui para fortalecer a identidade cultural da região. O blues, embora seja um gênero musical de origem estrangeira, se adapta bem à cultura local, gerando uma conexão entre o estilo musical e o ambiente da Chapada”.

Ildazio Tavares Jr., CEO da Viramundo Produções, compartilha a inspiração por trás do festival. “O Capão in Blues vai além de um evento musical, sendo uma oportunidade de transformação positiva para a comunidade local. Temos a responsabilidade de trazer turismo sustentável, emprego e renda sempre respeitando e preservando as características únicas do Vale”, diz Ildázio.

Para José Alves, também produtor do evento, a proposta é fazer um festival com o que há de melhor em termos de atrações e infraestrutura. “Associado a isso, contamos com uma equipe experiente e engajada para fazer um evento especial. E nossa ideia é que esse seja o primeiro de muitos festivais, que serão realizados anualmente no Vale do Capão”, acrescenta.





Serviços DATAS: 10 e 11 de maio de 2014

LOCAL: Vale do Capão, Chapada Diamantina, Bahia ATRAÇÕES: Serão divulgadas em breve - ABERTO AO PÚBLICO –